Maltempo, codice giallo fino alle 22 per temporali forti nella Toscana centro-sud

Firenze: Persistono sulla Toscana condizioni di instabilità. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti che dalle ore 13 fino alle 22 di oggi, martedì 13 maggio, interesserà in particolare le zone centro-meridionali. I fenomeni potranno essere localmente anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate. Le aree interessate dal codice giallo sono l'alto Valdarno, la Valdichiana, l'alto e medio bacino dell'Ombrone grossetano e il bacino di Fiora e Albegna. Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, alla seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo . Seguici



