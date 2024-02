Cronaca Maltempo, ancora pioggia: codice giallo per rischio idrogeologico 25 febbraio 2024

Walter Fortini

Firenze: Nuova perturbazione in arrivo sulla Toscana, con codice giallo per rischio idrogeologico emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per lunedì 26 febbraio su tutta la fascia costiera, la Lunigiana, le Apuane e la Garfagnana, l’area pistoiese e pratese e l’entroterra delle province di Livorno, Pisa e Grosseto.

Le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità nella serata di domenica a partire dalle province nord-occidentali e piogge e rovesci, prima sulla costa e poi nelle zone interne, al lunedì ed anche martedì. E’ attesa neve sull’Appennino oltre 1200 metri durante la notte e al primo mattino di lunedì, con un innalzamento successivo della quota e nevicate quindi solo sulle cime più alte oltre i 1600-1700 metri (anche nella giornata di martedì). I mari, da poco mossi o mossi della domenica, passeranno a molto mossi. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



