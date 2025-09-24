Maltempo, 45 interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Grosseto: chiusura emergenza a Civitella Paganico

Grosseto: Si è chiusa con un bilancio di 45 interventi complessivi l’emergenza maltempo che tra il 23 e il 24 settembre ha colpito la provincia di Grosseto, con particolare intensità nel comune di Civitella Paganico.

Dalle ore 08:00 del 23 settembre alle ore 08:00 del 24 settembre i Vigili del Fuoco hanno portato a termine 16 interventi di soccorso, di cui 8 nell’area di Grosseto, 3 nella zona del Monte Amiata, 2 a sud di Orbetello, 1 a nord di Follonica, 1 a Casal di Pari e 1 a Pescia.

L’attività di soccorso ha visto impegnate 9 squadre con 13 mezzi e 31 unità. Dall’inizio dell’emergenza, sono state mobilitate complessivamente 15 squadre, 27 mezzi e 69 operatori. Gli interventi hanno riguardato in prevalenza allagamenti, smottamenti e criticità legate alla viabilità, con particolare attenzione al territorio di Civitella Paganico, tra i più colpiti dall’ondata di maltempo. Il monitoraggio resta costante, anche se le condizioni meteo stanno progressivamente migliorando, consentendo una graduale normalizzazione della situazione.

