Malore in spiaggia, inutili i soccorsi. Muore una donna di 74 anni

Marina di Grosseto: Malore in spiaggia a Marina di Grosseto. Una signora di 74 anni è stata soccorsa dai medici del 118 a seguito di un arresto cardiaco. Nonostante le manovre rianimatorie praticate sul posto, arrivata all'Ospedale Misericordia per la donna è stato dichiarato il decesso. Intervenute ambulanza CRI Marina di Grosseto, automedica Grosseto e Guardia costiera.

