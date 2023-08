Cronaca Malore in spiaggia. Grave un ragazzo di 21 anni 5 agosto 2023

5 agosto 2023 504

504 Stampa

Redazione

Orbetello: Ha accusato un malore mentre era in acqua, sulla spiaggia della Feniglia. E' gravissimo un ragazzo di 21 anni. Il 118 è intervenuto nella serata, erano le 19:00. Gli operatori hanno iniziato a praticare sul posto le manovre di rianimazione. Il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni alle Scotte di Siena con Pegaso 2, mentre le manovre rianimatorie sono continuate anche durante il volo. Sul posto anche ambulanza India di Porto Santo Stefano, e ambulanza della Misericordia di Orbetello. (immagini di repertorio) Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Malore in spiaggia. Grave un ragazzo di 21 anni Malore in spiaggia. Grave un ragazzo di 21 anni 2023-08-05T22:00:00+02:00 99 it Malore in spiaggia. Grave un ragazzo di 21 anni PT1M /media/images/intervento-118-pegaso-2.jpg /media/images/thumbs/x600-intervento-118-pegaso-2.jpg Maremma News Orbetello, Sat, 05 Aug 2023 22:00:00 GMT