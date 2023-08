Cronaca Malore in mare a Capalbio, muore un uomo di 54 anni 6 agosto 2023

Capalbio: Malore in mare sulla spiaggia dell'oasi di Burano. Il 118 è intervenuto alle 14:19, ma all'arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, 54 anni. Sul posto ambulanza CRI Capalbio, automedica Orbetello, Pegaso 2.

