Cronaca Malore in acqua, Donna è grave 29 giugno 2023

29 giugno 2023

Porto Ercole: Oggi giovedì 29 giugno attorno alle ore 16,35 i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere una donna colpita da malore dopo un'immersione. La paziente è stata trasportata in codice 3 presso l'ospedale di Grosseto. Sul posto è intervenuta l'automedica di Orbetello e la croce Rossa di Orbetello. Seguici





