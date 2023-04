MAlaria e MAremma: Gli stereotipi della tradizione, ricerca scientifica e sicurezza

Grosseto: Un nuovo appuntamento del ciclo di incontri sul tema “Malaria e Maremma”, organizzati da Fondazione Polo Universitario Grossetano, Associazione Rotariana “Carlo Berliri Zoppi” e Azienda U.S.L. Toscana Sud-Est: venerdì 14 aprile alle ore 17 presso la sede della Fondazione Polo Universitario in via Ginori, 43 si parlera di “Bonifica integrale ed i Consorzi di Bonifica in Maremma”.



Relatore sarà Fabio Bellacchi, Presidente del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, che illustrerà la pratica messa in atto dei principi legislativi della “bonifica integrale” e la declinazione maremmana con i due consorzi costieri.

Inoltre spiegherà la modifica della strategia di prosciugamento delle pianure litoranee con il relativi completamento e gestione della sistemazione idraulica. Completerà la relazione la valutazione sul contributo della bonifica alla trasformazione territoriale, all’economia agricola, alla salvaguardia dell’ambiente ed alla eradicazione della malaria, specialmente nell’ambiente degli addetti ai lavori idraulici.

Modererà e commenterà Mario Piero Marchisio, Veterinario, Presidente A.I.S.Me.Ve.M. (Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia) Torino.

La partecipazione è libera e gratuita.