"Malamente" a QB il libro di Stefano Erasmo Pacini

Grosseto: Proseguono gli appuntamenti estivi della libreria QB. In piazza della Palma, domani, mercoledì 22 giugno alle 18 presentazione del libro "Malamente. Una educazione maremmana" di Stefano Pacini (ed.Effigi). Insieme all'autore ne parla l'editore Mario Papalini.

La storia della famiglia di Paco si snoda dal senese alla migrazione in Maremma in cerca di fortuna e libertà intrecciandosi alle grandi vicende del ’900: l’avvento del fascismo, la guerra, la ricostruzione, l’arrivo impetuoso anche nella provincia profonda della modernità e del ’68 con la fine della civiltà contadina e un totale cambiamento dello stile di vita e dei rapporti umani. Il decennio delle rivolte studentesche e operaie trovano Paco e la sua generazione cavalcare il vento del cambiamento, in un conflitto insanabile con i padri, accorrere a Lisbona per la rivoluzione dei garofani e vivere nella Londra dei primi ruggiti punk. Il ’77 è il punto di non ritorno individuale e collettivo, lo scoppio di un conflitto che vedrà cadere i più. Paco fugge aggrappandosi alla sua macchina fotografica imbattendosi in avventure e situazioni tragicomiche. Nel terzo millennio fa ritorno ove era iniziata l’epopea familiare e inizia a gestire a Siena un piccolo bar ritrovo di studenti, giovani disorientati più che arrabbiati. Ma se sono cambiati i tempi e i protagonisti, non è cambiato il volto del potere e in più anche nella città del Palio inizia a spirare un vento tempestoso che rischia di travolgere tutto e tutti.