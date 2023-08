Cronaca Mala movida, denunciato un ragazzo in possesso di hashish 5 agosto 2023

Serata movimentata nel centro storico di Grosseto.

Grosseto: Gli agenti del Nucleo Operativo di Sicurezza della Polizia Municipale, durante un ordinario controllo in Piazza San Francesco, si sono trovati di fronte ad uno scenario di estremo degrado, causato da un gruppo di ragazzi, la maggior parte dei quali minorenni, ed extracomunitari, già noti agli agenti. Molti dei presenti si trovavano in evidente stato di alterazione presumibilmente dovuto al consumo di alcol. Numerose infatti le bottiglie di birra e superalcolici abbandonate sulle panchine e perfino dentro le fioriere. Preso atto della situazione, gli agenti sono prontamente intervenuti, identificando gli stessi iniziando attività di controllo, anche antidroga con l’aiuto dei cani. Quando sembrava che la situazione fosse tornata alla normalità, uno dei presenti, incoraggiato dai propri coetanei, ha iniziato ad urlare ed inveire contro gli agenti. Il ragazzo e il gruppo di amici si sono spostati da Piazza San Francesco fino a Piazza del Popolo, seguiti dagli agenti. I controlli degli agenti di Polizia Municipale hanno rilevato la presenza di una considerevole quantità di hashish, che uno dei ragazzi possedeva e di cui cercava di liberarsi oltre a un bilancino di precisione, chiaro possesso per attività di spaccio. Si è proceduto al fermo del ragazzo che è stato conseguentemente riconsegnato ai genitori, nel frattempo avvisati. “Questa è la cronaca di una serata di ordinaria follia nel centro storico di Grosseto - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale - Resta solo la Piazza vuota, le bottiglie rotte e l' odore acre del vomito, già puntualmente ripulito. Un doveroso ringraziamento anche questa volta va al Comandante Alessio Pasquini e all’intero Corpo di Polizia Municipale che continua a dimostrarsi tempestivo ed efficace nell’intervenire per riportare alla normalità la situazione, nell’interesse della collettività”. Seguici





