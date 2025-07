MakeNews 4ª edizione del Festival del giornalismo investigativo. La verità sotto le macerie.

Giornalismo e diritti da Gaza a Khartoum 15 e 16 luglio 2025

Castelnuovo Berardenga: Il 15 e 16 luglio 2025, presso la Certosa di Pontignano nel Comune di Castelnuovo Berardenga, a pochi passi da Siena, si terrà la quarta edizione di #MakeNews – Nel cuore dell’informazione, il festival di giornalismo investigativo organizzato da CESVOT, Lo Stanzone delle Apparizioni, COSPE onlus e Associazione Carta di Roma, in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze e La Certosa di Pontignano.

“In un anno segnato dall’aggravarsi di molte crisi globali che minacciano il futuro dell’umanità, #MakeNews si propone come spazio prezioso di ascolto, tutela e promozione dell’informazione libera e “scomoda”. In questa edizione, le voci di giornalisti, giornaliste e reporter italiani si intrecciano con quelle dei colleghi provenienti da due delle aree di crisi più gravi del momento: il Sudan, Gaza e il Messico.” dichiarano gli organizzatori.

Il programma si articola in due giornate ricche di incontri, dibattiti, workshop, proiezioni e una mostra fotografica multimediale a cura del fotoreporter Gabriele Micalizzi del collettivo Cesura.

Nato nel 2018 da un’idea del giornalista Valerio Cataldi, oggi corrispondente Rai per l’Africa Sub-sahariana e al tempo presidente dell’Associazione Carta di Roma, e dell’attrice e regista Daniela Morozzi, direttori artistici del Festival, #MakeNews riunisce grandi testimoni e narratori del nostro tempo per ristabilire un equilibrio nell’era dell’infodemia, delle fake news, delle distorsioni informative, a difesa della libertà di stampa.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento dei posti in sala. È consigliata la prenotazione per gli eventi serali via whatsapp 331 3964978 o via email a makenewsfestival@gmail.com.

Il Festival è sostenuto con il contributo di Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Noi-Legacoop Toscana, con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Castelnuovo Berardenga, Università per Stranieri di Siena, Fondazione dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, Ordine Regionale dei Giornalisti della Toscana, Articolo 21.

L'evento riconosce n. 5 crediti formativi per i giornalisti. Iscrizione obbligatoria su www.formazionegiornalisti.it.

IL PROGRAMMA

Si comincia martedì 15 luglio. Dopo la cerimonia di apertura, alle 17 si apre il primo panel sul rapporto tra giornalismo d’inchiesta e letteratura. Intervengono Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, presenta il nuovo progetto dell’Archivio Vieusseux dedicato proprio al giornalismo d’inchiesta. Interviene Roberto Natale, giornalista e membro del CdA della RAI. Modera Daniela Morozzi, attrice, regista e Presidente Associazione 11 agosto.

Alle 17.30 è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica multimediale con la partecipazione dell’autore Gabriele Micalizzi fotoreporter e fondatore del Collettivo Cesura. Moderano Daniela Morozzi e Valerio Cataldi

A seguire, alle 18:30, il dibattito “Le guerre (in)visibili” con Valerio Cataldi giornalista e corrispondente Rai per l'Africa Sub-Sahariana, Faten Elwan giornalista palestinese AJ+ and TRT World, e Daniele Raineri, inviato de Il Post.

In collegamento da Port Sudan, Abdelrahman Mohamed giornalista del team Premio Pulitzer del New York Times. Modera Anna Meli, giornalista e Presidente della ong COSPE.

Alle 21:30 spazio ai reportage con la proiezione di “Khartoum. A ferro e fuoco” di Valerio Cataldi e “Targeting journalists is a crime. Diari dalla Palestina e da Gaza” di Faten Elwan. Introducono gli autori. La serata si chiude con il concerto “Culture contro la paura” dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Mercoledì 16 luglio la giornata si apre alle 10.30 con il workshop “Raccontare Gaza: etica, presenza, pluralismo” con Vittorio Di Trapani, Presidente della FNSI, Nello Scavo, Inviato di Avvenire e Presidente dell’associazione Carta di Roma, Azzurra Meringolo, giornalista esteri del Giornale Radio Rai, Safwat Kahlout, giornalista palestinese di Al Jazeera, Faten Elwan, giornalista palestinese di Al Jazeera + and TRT World, Beppe Giulietti, giornalista e coordinatore Articolo 21. La moderazione è affidata a Anna Meli, Presidente di COSPE, e Riccardo Noury, Portavoce di Amnesty International Italia.

Alle 17 si terrà l’incontro “Reportage e diritti umani” con Giulia Bosetti, giornalista d’inchiesta Rai, Faten Elwan, giornalista palestinese AJ+ and TRT World, Fabio Tonacci, inviato de La Repubblica, e Vittorio Di Trapani, Presidente della FNSI. Modera Raffaele Palumbo, giornalista e conduttore radiofonico di Controradio.

A seguire, alle 18:30, l’incontro “Il giornalismo come atto civile, da Gaza a Los Angeles” vedrà Valerio Cataldi e Daniela Morozzi dialogare con il giornalista e scrittore Raffaele Oriani e con Federico Campbell Peña, giornalista messicano in collegamento da Città del Messico.

Alle ore 21:30 il festival si chiude con l’evento “Genocidio. Quello che rimane di noi”. Paola Caridi giornalista e scrittrice e Tomaso Montanari, Rettore dell'Università per stranieri di Siena, dialogheranno con Aya Ashour giovane ricercatrice palestinese, che sulle pagine del Fatto Quotidiano ha raccontato la strage di palestinesi a Gaza e che il 25 giugno ha potuto lasciare la Striscia grazie all’impegno dell’Università per Stranieri di Siena che oggi la ospita. Introduce Daniela Morozzi.