“Magliano… tanti saluti da”: dal 30 aprile al 4 maggio cartoline e lettere in mostra

Appuntamento al Centro enoturistico di Magliano in Toscana con la mostra promossa dall’associazione “Il Chiovello”, con il supporto del Comune, che espone il fondo di Daniele Lamioni

Magliano in Toscana: “Magliano… tanti saluti da” è il titolo della mostra che animerà, nei prossimi giorni, il Centro enoturistico di Magliano in Toscana in piazza del Popolo. Un evento promosso dall’associazione “Il Chiovello”, con il supporto dell’amministrazione comunale, che ha l’obiettivo di ripercorrere, attraverso l’esposizione di cartoline postali, la storia e l’evoluzione della comunità a partire dal fondo di Daniele Lamioni, che include materiali dal 1904 al 1971.

Sarà inaugurata mercoledì 30 aprile, alle 18, l’esposizione, che rimarrà visitabile fino al 4 maggio con orario 10-13 e 16-20.

Il fondo di Lamioni è composto da 146 immagini, tra cartoline e lettere postali, che sono state spedite dagli uffici postali del territorio comunale: da Magliano a Montiano, passando per Pereta e per le zone limitrofe. Immagini che offrono la possibilità di mettere in evidenza cambiamenti urbanistici e sociali e vicende storiche che possono essere in parte ricostruite proprio attraverso l’esposizione. Inoltre, attraverso la lettura dei mittenti e dei destinatari, è curioso anche ripercorrere le storie delle famiglie del luogo. Un modo, quindi, per apprezzare da una prospettiva inusuale, lo sviluppo e la modifica di una comunità.