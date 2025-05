Cronaca Magliano, indicente sull'Aurelia. Coinvolte auto e mezzo pesante 19 maggio 2025

Magliano in Toscana: Il 118 Asl Toscana sudest è stato attivato alle 15:25 circa per incidente stradale su SS1 nel comune di Magliano. Coinvolta auto e mezzo pesante. Una donna di 69 anni è stata trasportata dall'ambulanza della Misericordia di Albinia al PS di Grosseto in codice 2. Sul posto VVF e Forze dell'ordine. Croce Rossa di Magliano e Pubblica Assistenza Massa Marittima.



