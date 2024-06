Magliano in Toscana, trattore si ribalta. Uomo muore sul colpo

Magliano in Toscana: Incidente agricolo questo pomeriggio nella zona di Magliano in Toscana. Durante i lavori in un campo un trattore con alla guida un uomo si è ribaltato. Purtroppo, per il conducente, un 66enne del posto, non c’è stato nulla da fare.

La prima ambulanza arrivato sul posto è stata la BLSD CRI di Magliano che ha iniziato le manovre di rianimazione, successivamente è giunta la Misericordia di Albinia con il personale infermieristico, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso Pegaso 2.