Magliano in Toscana. La Sala consiliare che non c'è più

Redazione Magliano in Toscana: A Magliano non c'è più la sala consiliare nel palazzo comunale.

«Il primo consiglio comunale - si legge nella nota del gruppo La Civica con Giancarlo Tei - si è tenuto a Montiano (peraltro il paese dove la nostra lista ha vinto) nella casa della cultura a causa della trasformazione in ufficio subita dalla storica sede del consiglio ubicata nel palazzo di Magliano capoluogo. Non siamo riusciti a capire come e quando sia stata decisa politicamente questa cosa. Come gruppo siamo favorevoli a tenere consigli nelle frazioni, ma di norma, così come recita il regolamento del consiglio, le adunanze si debbono tenere nella sala consiliare della sede municipale. Abbiamo presentato una mozione finalizzata a ripristinare la situazione precedente per riconsegnare ai cittadini del comune la loro sede consiliare storica. Vedremo se gli altri gruppi la voteranno».

