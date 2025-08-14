Magliano in Toscana, concerto d’estate con “I Madrigalisti”

Magliano in Toscana: Appuntamento con la grande musica corale sabato 16 agosto 2025 alle ore 21:30 nella suggestiva cornice della Chiesa della SS. Annunziata. Protagonisti saranno I Madrigalisti di Magliano in Toscana, diretti dal maestro Walter Marzilli, che proporranno il tradizionale Concerto d’Estate.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Magliano in Toscana e arricchita dal contributo di realtà locali, offrirà al pubblico un repertorio ricco e variegato, capace di spaziare tra epoche e generi, mantenendo viva la tradizione corale del territorio.

Come da consuetudine, al termine del concerto seguirà un momento conviviale aperto ai sostenitori e agli amici del coro, occasione per condividere l’esperienza musicale e rinsaldare i legami con la comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook I Madrigalisti di Magliano o scrivere all’indirizzo madrigalistimagliano@libero.it.