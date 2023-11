Magliano: Fratelli d’Italia entra in consiglio comunale con Tiziana Galli

Magliano in Toscana: È Tiziana Galli di Fratelli d’Italia, la nuova consigliera comunale che entra nell’assise maglianese al posto del dimissionario Diego Cinelli, quest’ultimo eletto alla presidenza del Consorzio Unico Stradale.



Tiziana Galli, 51 anni di Pereta, una delle frazioni del comune di Magliano in Toscana, lavora presso un’azienda agrituristica della zona. Da sempre impegnata nel volontariato, ad oggi è vice presidente della Proloco di Pereta e volontaria della Protezione civile, ha fatto parte dal 2018 al 2022 della Commissione pari opportunità del comune di Magliano in Toscana. Iscritta a Fratelli d’Italia, nell’ultima tornata elettorale delle amministrative 2023 era risultata la prima dei non eletti della lista “Magliano Comune Aperto” che appoggiava Diego Cinelli Sindaco. Con le dimissioni di quest’ultimo, entra così in consiglio comunale una rappresentante del partito della Meloni.





“Innanzitutto faccio i miei complimenti a Diego Cinelli per l’elezione alla guida del Consorzio Unico Stradale – esordisce Tiziana Galli. - Sono davvero molto contenta, anche se sono consapevole che l’impegno che mi aspetta in consiglio comunale non sarà una passeggiata, ma una cosa seria. Come ho sempre fatto nella vita, mi impegnerò, ascoltando i cittadini e portando avanti le loro istanze e bisogni per il bene di tutta la comunità maglianese”.

“Avere un nostro rappresentante in consiglio comunale – commentano il coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi e il provinciale Luca Minucci – è molto importante in un territorio come quello di Magliano, dove siamo presenti con un nostro proprio circolo ben strutturato. Siamo fortemente convinti che Tiziana Galli saprà fare bene e ben rappresenterà la destra e Fratelli d’Italia in consiglio comunale”.