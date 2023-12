Magliano, ecco gli eventi delle festività natalizie per grandi e piccini

Attività per grandi e piccini, tanta musica e un occhio alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio: entrano nel vivo gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Magliano in Toscana

Il sindaco Fusini: “Grazie alle associazioni e ai cittadini che ci hanno aiutato a realizzare questo ricco calendario. È un assaggio di quello che intendiamo fare per rendere viva la nostra comunità”

Magliano in Toscana: Entrano nel vivo i festeggiamenti natalizi organizzati dal Comune di Magliano in Toscana per residenti e turisti. Un ricco calendario, che ha preso le mosse dall’8 dicembre e che accompagnerà la comunità maglianese fino a sabato 6 gennaio. Si spazia da mercatini di Natale a momenti di gioco e condivisione, come le tombolate e i tornei di burraco, passando per laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi, arrivando all’arrivo di Babbo Natale e della Befana e senza trascurare la musica, con appuntamenti che toccheranno il paese capoluogo e le frazioni.

“Abbiamo voluto dare vita a un calendario ricco - dice il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini –, reso possibile grazie alla collaborazione di molte associazioni presenti sul territorio e di gruppi formali o meno di cittadini. Crediamo che sia importante dare un segnale di quello che è il nostro intento: animare i nostri bellissimi borghi, creare occasioni per stare insieme e offrire attività che hanno ancora più importanza in un momento, come quello delle festività natalizie, che di solito si dedica ai nostri affetti più cari. E la grande accoglienza, collaborazione e partecipazione da parte di tutti, ci dimostra l’apprezzamento della comunità e speriamo anche dei visitatori”.

Ecco, quindi, che i borghi di Magliano in Toscana, Montiano e Pereta diventano scenario di eventi e appuntamenti per accontentare tutti i gusti e le esigenze, a ingresso libero e gratuito.

Venerdì 22 dicembre, dalle 16, il Centro Enoturistico di Magliano accoglie l’evento “Passiamo un pomeriggio insieme all’insegna del Natale” a cura del Comitato genitori, mentre allo Chalet comunale ci sarà a partire dalle 15 il mercato natalizio e, a seguire, dalle 17 la tombola a cura dell’Auser.

Dal 23 al 26 dicembre piazza della Repubblica a Magliano ospita “La casetta di Babbo Natale” con, nei giorni di sabato 23 e domenica 24 dicembre lo spettacolo delle marionette e la nevicata.

Sempre sabato 23 dicembre la Casa della cultura di Montiano accoglie “A Natale fioriscono libri” e alle 18 nuovo appuntamento con la tombola a cura di Auser.

Domenica 24 dicembre a Magliano e Montiano, alle 16, e lunedì 25 dicembre a Pereta, alle 11, arriva Babbo Natale! I tre appuntamenti sono curati dal Comitato genitori, da Auser e dalla Pro loco di Pereta.

Martedì 26 dicembre allo Chalet comunale di Magliano è in programma, dalle 16, un appuntamento tutto pensato per i bambini. Incontro e foto con Babbo Natale e laboratorio manuale, mentre alle 18.30 la chiesa di San Giovanni ospita il concerto dei Madrigalisti.

Mercoledì 27 dicembre alla Casa della cultura di Montiano, dalle 16, animazione per bambini con teatro e bolle di sapone giganti; alle 19 la chiesa di San Giovanni Battista ospita il concerto del duo Monarimari: Cinzia Monari (soprano) e Paolo Mari (chitarra). Alle 21 ci si sposta a Pereta, nella chiesa di Santa Maria per il concerto gospel “La Voce del Principe Gospel Trio”.

Giovedì 28 dicembre dalle 16 le strade del borgo di Magliano saranno animate dalla musica della street band Magicaboola; alle 21, invece, la Casa della cultura di Montiano accoglie il torneo di burraco a cura dell’Auser.

Venerdì 29 dicembre ancora animazione di strada per le vie del borgo di Magliano con musica e spettacoli di trampolieri a cura di Mantica; alle 21, allo Chalet comunale, le False partenze in concerto con il loro spettacolo in versione “Christmas edition”.

Da venerdì 29 a domenica 31 il centro storico di Magliano ospita i mercatini di Natale, con prodotti dell’artigianato.

Sabato 30 dicembre, allo Chalet comunale di Magliano, dalle 16 animazione per bambini con truccabimbi, palloncini e giochi e, alle 21, spettacolo di illusionismo con Alberto Giorgi e Laura.

Il 31 dicembre si attende l’arrivo dell’anno con un’escursione, in partenza alle 15.30, dal titolo evocativo di “Saluto al sole”: trekking da Magliano in Toscana fino a Santa Maria in Borraccia per godersi l’ultimo raggio di sole del 2023 in compagnia dell’associazione Le Cudere e Hakuna Matata Outdoor. Dalle 23.30, invece, piazza della Repubblica si anima con la musica di Mamalover e il dg se dell’associazione il Frasha.

Dopo uno stop il 1° gennaio, il calendario di eventi riprende martedì 2 gennaio, alle 21 nella chiesa di San Martino a Magliano con il concerto del duo Monarimari.

Mercoledì 3 gennaio nelle ex scuole elementari di Pereta, laboratorio teatrale, dalle 18, per grandi e piccini a cura dell’associazione “Le donne di Magliano”.

Giovedì 4 gennaio, si torna allo Chalet di Magliano, dalle 16 con l’animazione per bambini: spettacolo di micromagia comica, baby dance e giochi. Alle 21.30 il corpo bandistico “Giuseppe Verdi” si esibirà in concerto.

Venerdì 5 gennaio, la musica e le tradizioni sono protagoniste a Pereta. Alle 18, arriva la Befana, a cura della Pro loco di Pereta, e dalle 18.30 musica itinerante con Andrea Roventini e The New Stompers. Sempre il 5 a Montiano, arriva la Befana a cura della parrocchia.

Sabato 6 gennaio a Magliano paese si chiudono i festeggiamenti natalizi con due appuntamenti: alle 10 camminata e pedalata alla scoperta del territorio con l’associazione Le Cudere e Hakuna Matata Outdoor e alle 16, arrivo della Befana a cura del Comitato genitori.