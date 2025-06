Magliano Contemporanea: Al via la Prima Edizione del Festival d'Arte e Cultura

Dal 21 giugno al 6 settembre, Magliano in Toscana ospita mostre di pregio, il Premio Tavano-Amodeo e un fotolibro sul territorio, con la partecipazione di Enrico Vanzina e Corrado Augias.

Magliano in Toscana: Magliano Contemporanea è un festival ideato da Maria Grazia Londrino (storica del cinema e imprenditrice) che si svolge nella cittadina di Magliano in Toscana dal 21 giugno al 6 settembre 2025.

Alla sua prima edizione, che ha visto luce grazie alla sensibilità ed alla lungimiranza del comune della cittadina maremmana che ha creduto e sostenuto l’iniziativa sin dalle prime idee creative ed organizzative, consiste in tre Mostre d’arte dedicate ad autori di alta qualità (Beatrice Cignitti, Corinna Brandl e Valeria Mariotti) e in un premio dedicato ad un artista contemporaneo (premio Tavano-Amodeo). Accompagnerà la prima edizione anche la pubblicazione di un fotolibro di pregio a cura di Federico Strinati dedicato al territorio di Magliano in Toscana e dei suoi borghi limitrofi (Montiano e Pereta).

La manifestazione Magliano contemporanea è stata annunciata sabato 21 giugno in una conferenza evento a Magliano in Toscana che ha visto partecipi il direttore artistico Maria Grazia Londrino, Federico Strinati, il prof. Claudio Strinati, i vertici del comune di Magliano, ed un ospite di eccezione: il grande e amato regista Enrico Vanzina che ha fatto da “padrino ideale” in questa prima edizione. E' stata illustrata la prima Mostra dedicata all’artista romana Beatrice Cignitti, annunciato il programma della rassegna e presentato il fotolibro dedicato alla città e al territorio circostante curato da Federico Strinati, con una introduzione del fotografo di fama mondiale Massimo Listri.

Il 6 settembre si svolgerà una conferenza evento di chiusura della rassegna ove verrà annunciato il vincitore del premio “Tavano-Amodeo” dedicato ai due grandi artisti piemontesi che sin dagli anni Ottanta del Novecento hanno eletto la cittadina toscana come luogo di vita e atelier per oltre quarant’anni di attività. Il premio, lanciato sulle popolari pagine social media del prof. Claudio Strinati, verrà consegnato dalla pittrice Savina Tavano, alla presenza dei vertici del comune di Magliano e del popolare giornalista, conduttore televisivo e scrittore Corrado Augias, la cui presenza andrà ad impreziosire l’evento.