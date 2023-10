"Magistrate Finalmente": doppio evento in Maremma

Doppio appuntamento, a Grosseto e poi ad Orbetello, pensato per ripercorrere a sessant'anni di distanza la storia delle otto vincitrici del primo concorso per l'accesso in magistratura.



Grosseto: Letteralmente una storia di giustizia, che avrà un primo appuntamento venerdì 13 ottobre, a partire dalle ore 17, presso la Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi a Grosseto in piazza Dante Alighieri, ed un secondo incontro previsto sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 9:30, in piazza Duomo ad Orbetello presso il locale "Il Tempio". Il programma del doppio incontro pubblico trae spunto dai sessant'anni dalla legge che aprì le porte della magistratura alle donne, risolvendo una lunghissima e grave discriminazione di genere.

La giornalista de "Il Sole 24 Ore" Eliana Di Caro, accompagnata nel dialogo aperto alla cittadinanza da Daniela Castiglione del Coordinamento Nazionale Donne dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, insieme a Veronica Tancredi della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, ripercorrerà la storia delle otto vincitrici del primo concorso per l'accesso in magistratura.





Nel seguirne il percorso biografico e professionale, ricostruito attraverso documenti e testimonianze, sarà possibile addentrarsi in un'Italia caratterizzata da profondi mutamenti sociali e culturali, in una storia che è al contempo corale ed individuale, verso una reale emancipazione femminile.

L'opera di Eliana Di Caro ritraendo infatti i profili delle prime donne entrate in magistratura, ovvero Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella d'Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore, Maria Gabriella Luccioli, attraverso il racconto della loro storia apre una vera e propria indagine sul contesto sociopolitico della presenza delle donne in magistratura. A partire dal dibattito all'Assemblea Costituente, analizzato alcuni mesi fa anche durante il seminario sulle Madri Costituenti proprio a Grosseto, sarà possibile cogliere spunti per riflettere sulla realtà giudiziaria contemporanea.

Grazie alle due iniziative, patrocinate dalla Provincia di Grosseto e promosse dalla Sezione ANPI "Carla Nespolo" insieme all'organizzazione di volontariato divulgativo/culturale "Working Class Hero OdV" ed alla Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, verrà raccontata la lenta ma graduale trasformazione della neonata Repubblica Italiana attraverso importanti passaggi storici, come avvenuto con la legge 144 del 1957 che inseriva le donne nelle giurie popolari della Corte d'assise e nei Tribunali per i minorenni, od anche con la sentenza 33 del 1960 che accoglieva la questione di costituzionalità per il mancato accesso femminile alla carriera prefettizia. Una sentenza con la quale la Corte sollecitava il legislatore ad intervenire per estendere la partecipazione delle donne anche ai concorsi per le funzioni giudiziarie e nell'ambito militare. Un'indicazione che trovò finalmente concretizzazione con la legge 66 del '63 che apriva alle donne la strada per accedere a tutte le cariche, le professioni e gli impieghi pubblici, compresa la magistratura.

In compagnia di Eliana di Caro, durante gli incontri previsti nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre a Grosseto e nella mattinata di sabato 14 ad Orbetello, sarà inoltre possibile evidenziare l'elemento di fondo che unisce trasversalmente la storia delle otto protagoniste, ossia il pregiudizio maschile, subito nella quotidianità lavorativa e nelle valutazioni delle procedure concorsuali.

Uno stigma che non riuscirà a pregiudicarne le differenti vite professionali, unite dal risultato di aver contribuito alla creazione di una nuova sensibilità in svariati settori del diritto.