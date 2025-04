Magica e coloratissima Lunga Bolina notturna a Porto Santo Stefano davanti Artemare Club

Porto Santo Stefano: Un’edizione speciale per rendere omaggio a Papa Francesco, la partenza domenica 27 aprile notte allo scadere del tutto nazionale, della La Lunga Bolina - Trofeo Banca Patrimoni Sella & C. con tante barche coloratissime illuminate dal lungomare Giugiaro di Porto Santo Stefano, davanti il balcone/plancia e le finestre della sede di Artemare Club, come da foto ricevute dal comandante Daniele Busetto dall’organizzazione che segue da tempo con i suoi scritti.

L’importante serie di regate organizzate dallo storico Circolo Canottieri Aniene con il supporto dello Yacht Club Santo Stefano grazie anche alla partnership con Banca Patrimoni Sella & C., CNP Assicurazione e Sella Sgr da qualche anno ravvivano le attività veliche dell’Argentario.

L’edizione 2025 è unica e carica di significato, in cui la vela si stringe nel ricordo del Santo Padre appena scomparso, con gesti simbolici di rispetto e partecipazione. Allo skippers briefing la lettura del pensiero del Sommo Pontefice da parte del professor Alessandro Maria Rinaldi, socio benemerito e commodoro del Circolo Canottieri Aniene “Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come percorso di vita, che vi aiuti a costruire una comunità più solidale…” hanno commosso i presenti credenti e non.

Nonostante il percorso ridotto per l’occasione, la Federazione Italiana Vela, ha confermato che la regata manterrà validità nel Campionato Italiano Offshore con coefficiente. Il programma collaterale prevede la Coastal Race Este 24, Coastal Cruise e Palio Velico Rosa.

Buon Vento alle tante imbarcazioni partecipanti da parte di Artemare Club e Maremma News!