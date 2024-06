Politica Maggiore sicurezza sulle strade. Gabbrielli presenta un'interrogazione alla Provincia 28 giugno 2024

Grosseto: Il consigliere Provinciale Forza Italia PPE Amedeo Gabbrielli, nei giorni scorsi, ha presentato all'attenzione del Presidente della Provincia Francesco Limatola un' interrogazione per conoscere i provvedimenti che l'amministrazione provinciale intende mettere in atto affinché sia assicurata maggiore sicurezza sulla Strada Provinciale 159 Scansanese. Gabbrielli ha sottolineato come nella Strada Provinciale Scansanese stiano continuando ad accadere incidenti stradali, a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata e del costante grande traffico veicolare, che va addirittura ad aumentare nel periodo estivo; la strada in questione, infatti, è molto frequentata, sia da automobili e motociclette, che dai mezzi pesanti in uso alle aziende agricole presenti nella zona Stiacciole ed in altri numerosi tratti.



