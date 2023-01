Maggiore quantità e qualità della differenziata. Ampliato il porta a porta

A Sinalunga si amplia il servizio di raccolta porta a porta. Dal 1° gennaio, il servizio è stato esteso anche nelle località Il Sodo (Strada Provinciale 14) e Albergo (Scrofiano).



Sinalunga: “L’obiettivo – dice il sindaco Edo Zacchei – è quello di aumentare la percentuale di recupero delle varie frazioni merceologiche e di migliorare il decoro urbano. Il porta a porta è già presente nei centri abitati del nostro Comune e importanti risultati sono stati raggiunti, con la differenziata che ha superato il 70% nel 2022. Il servizio di ritiro porta a porta ha permesso in questi anni di raggiungere importanti risultati di rifiuto differenziato, un dato rilevante e significativo per la cura dell’ambiente e del pianeta ma ancora tanto dobbiamo impegnarci per permettere necessari e ulteriori avanzamenti e miglioramenti.

Certi obbiettivi si raggiungono con l’impegno sia della Pubblica Amministrazione e che della società di gestione della raccolta, per migliorarsi e per eliminare i disservizi che devono essere sempre comunicati all’ufficio ambiente del Comune in maniera tempestiva. I miglioramenti sono possibili solo con la responsabilità, con l’impegno di tutti, con il rispetto dell’ambiente e del lavoro che tantissimi cittadini attenti dimostrano. Purtroppo troppi ancora sono i conferimenti errati, gli abbandoni di indifferenziati fuori dei cassonetti, sia quelli nelle stazioni di prossimità che a fianco a quelli dedicati al conferimento della parte umida del rifiuto, oltre all’abbandono degli ingombranti, per i quali c’è un servizio dedicato gratuito.

Con dispiacere annotiamo certi comportamenti e ancor di più rammaricati dei furti e dei danneggiamenti delle fototrappole utili a educare ad un corretto conferimento del rifiuto. Questa Amministrazione sta continuando a lavorare per rendere ancora più efficienti i servizi al fine di salvaguardare l’ambiente e migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata”.

Il servizio nelle nuove zone interessate segue il calendario di raccolta previsto: carta e cartone, ritiro a domicilio il lunedì mattina (i rifiuti vanno conferiti all’interno dei sacchi di carta. i cartoni vanno piegati); multimateriale – imballaggi in vetro, plastica, lattine, poliaccoppiati, ritiro a domicilio il mercoledì mattina (i rifiuti vanno conferiti all’interno dei sacchi verdi); indifferenziato, ritiro a domicilio il venerdì mattina (i rifiuti vanno conferiti all’interno dei sacchi grigi).

Tutti i sacchi vanno conferiti su suolo pubblico, in prossimità della propria abitazione, la mattina entro le ore 7, rispettando i giorni e l’orario di esposizione. Per la raccolta dei rifiuti organici resteranno in strada i bidoncini con il coperchio marrone.

Per qualsiasi richiesta di informazione sono disponibili gli Uffici comunali ai numeri 05776352241-212-213-214 e il numero verde di Sei Toscana 800127484.