Maggio a Montalcino: un viaggio nei borghi grazie ad appuntamenti culturali e musicali, sportivi e naturalisti imperdibili e inediti

Con un programma di eventi patrocinati dal Comune di Montalcino e organizzati con la collaborazione delle associazioni locali, Montalcino offrirà ai propri cittadini e ai visitatori un mese di Maggio intenso e coinvolgente con tanti appuntamenti che spaziano dalla cultura, alla storia e alla tradizione, fino ad accogliere la nuova edizione dell'Eroica

Montalcino: Il mese di Maggio si preannuncia ricco di eventi, emozioni e appuntamenti imperdibili nel territorio di Montalcino e nei suoi borghi, dove cultura, tradizione e innovazione si incontrano in un susseguirsi di iniziative organizzate da associazioni locali con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Un calendario di Maggio variegato che unisce paesaggi mozzafiato, eccellenze locali, arte, musica e convivialità con la voglia di stare all'aria aperta e scoprire le bellezze che Montalcino offre tutto l'anno.

Il primo appuntamento in programma per il mese di Maggio è la tradizionale Festa del 1° Maggio che a Sant'Angelo Scalo sarà salutata con l'arrivo del suggestivo Treno Natura, a cura della Pro Loco, mentre a San Giovanni d'Asso sarà organizzata una Giornata Ecologica in collaborazione con l'Associazione Moijto Fest e la Pro Loco.

Nel pomeriggio del 2 Maggio la Horse Green Experience – Tappa Equiraduno del Giubileo 2025, evento equestre a cura di Final Furlong, farà tappa a Montalcino prima di arrivare a Roma in occasione del Giubileo 2025. Per tutta la giornata del 3 Maggio presso Piazza del Popolo vendita delle Piante Aromatiche di AISM.

Dal 28 aprile all'11 Maggio sempre a Montalcino si svolgeranno i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima del Soccorso, a cura della Confraternita del Santuario di Maria Santissima del Soccorso. Quest'anno, in occasione del Giubileo, un intenso programma di celebrazioni culminerà nella processione solenne dell'8 maggio, giorno in cui si celebra la Santa Patrona di Montalcino.

Domenica 4 Maggio si svolgerà il Pranzo itinerante organizzato dai quattro Quartieri di Montalcino: sarà l'occasione per visitare le sedi dei quattro quartieri di Montalcino, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio uniti in un percorso tra gusto e tradizione e degustare ogni portata in un quartiere diverso; Martedì 6 Maggio presso il Teatro della Grancia di Montisi si terrà andrà in scena lo spettacolo 'Le verità di Freud' saggio teatrale finale degli studenti del Liceo Lambruschini a cura del Teatrino dei Fondi; Mercoledì 7 Maggio si svolgerà l'Offerta del Cero da parte dei Quartieri e il canto delle Litanie presso il Santuario della Madonna del Soccorso; a seguire presso i Loggiati di Piazza del Popolo si terrà il tradizionale concerto della Filarmonica G. Puccini; Giovedì 8 Maggio presso Piazza del Popolo a Montalcino, dalle ore 17:30, la tombola a cura della Venerabile Confraternita di Misericordia e la banda allieteranno come di consueto il pomeriggio della festa patronale di Montalcino. La processione solenne serale con l'immagine della Madonna del Soccorso partirà dal santuario alle ore 20:30 per rinnovare in piazza del Popolo l'atto di consacrazione della città di Montalcino e di tutto il territorio comunale a Maria Santissima del Soccorso: a seguire lo spettacolo pirotecnico dal campo sportivo.

Dal 9 all'11 maggio all'Abbazia di Sant'Antimo e a Castelnuovo dell'Abate si svolgeranno i festeggiamenti patronali di Sant'Antimo che culmineranno nella suggestiva processione solenne in notturna del 10 maggio da Castelnuovo dell'Abate all'Abbazia. Da venerdì 9 a venerdì 30 maggio a Montalcino la mostra 'Andriano Corbetta, da 4 Zampe a 4 Ruote' evento organizzato da Ocra Scuola Permanente dell'Abitare.

Sabato 10 Maggio l'ormai tradizionale Premio di Poesia “Il Vignolo” a cura del Quartiere Travaglio. Domenica 11 maggio presso Piazza del Popolo vendita dell'Azalea della Ricerca a cura di AIRC Toscana, mentre a Sant'Angelo in Colle, passeggiata di beneficenza con pranzo 'Una passeggiata per Pietro' a cura del Circolo ricreativo di Sant'Angelo in Colle.

Da mercoledì 14 a mercoledì 21 maggio, mostra "AgricoLarte" e III° Premio Don Remo Rossi presso il Palazzo Comunale Storico di Montalcino. Da giovedì 15 a domenica 18 Maggio la Festa del Treno “Prossima Stazione… Torrenieri: eventi, musica e cultura nel cuore del borgo”. Venerdì 16 Maggio concorso culinario Alfredo Cellini a Montalcino a cura del Quartiere Borghetto e 16/17 Maggio “Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli” ciclismo e passione sportiva. Sempre sabato 17 maggio manifestazione motoristica "Polvere & Gloria" a cura di TAMOÉ ASD e Memorial Silvia Capitani a cura del Quartiere Ruga e domenica 18 maggio 108° Giro d'Italia passerà da San Giovanni d'Asso: un appuntamento sportivo da non perdere.

Da venerdì 23 a domenica 25 Maggio si svolgerà l'Eroica Montalcino, la leggendaria ciclostorica sulle strade bianche, venerdì 23 Maggio è in programma anche il Saggio degli allievi della Scuola di Musica a cura della Filarmonica Giacomo Puccini ea Torrenieri la Festa Biancorossa dello Sport. Domenica 25 Maggio a Torrenieri la Festa biancorossa dello Sport organizzata dalla ASD Torrenieri.

Venerdì 30 Maggio a Montisi, spettacolo teatrale “Fantasia in volo”, a cura del Teatrino dei Fondi, sempre venerdì 30 Maggio a Sant'Angelo in Colle concerto di musica d'ascolto con violino e chitarra classica a cura della Società Filarmonica G. Verdi. Da venerdì 30 Maggio al 1 Giugno a Montalcino – San Giovanni d'Asso 6° edizione sulle Strade della Leggenda – Raduno Nazionale auto d'epoca a cura dei Legend Colli Senesi. Sempre venerdì 30 maggio a Montalcino in località Collefresco 'Open day' per un evento organizzato dall'Associazione Poggio d'Oro APS. Sabato 31 Maggio a Montisi spettacolo teatrale “Piccoli Astrusi”. Maggio si chiude a Montalcino Music Circus, due giorni di musica e intrattenimento a cura del Quartiere Borghetto, in programma il 31 Maggio e 1 Giugno.

L' Abbazia di Sant'Antimo a Montalcino ospita l'opera Segno (1990) di Armando Testa, conosciuta principalmente per il suo lavoro nella pubblicità, continua a ispirare e coinvolgere il pubblico di tutto il mondo con il suo lavoro caratterizzato dall'uso intelligente dell'umorismo e da elementi visivi sorprendenti, mentre il Complesso dell'Oro di Montalcino accoglierà nei prossimi giorni Blue-and-White Porcelain Vases (2017) di Ai Weiwei, artista cinese, sempre stato un difensore e una voce di denuncia per i diritti umani. Le installazioni rientrano nel progetto Siena e le Terre dell'Anima – Mete Contemporanee, progetto promosso da Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa, Montalcino e la Diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza e realizzato da Opera Laboratori, che si articola in varie iniziative rivolte ai pellegrini che da tutto il mondo approderanno nel territorio senese.

Un mese di Maggio intenso e coinvolgente, preludio di quella che sarà l'estate montalcinese, che racconta un territorio in fermento, pronto ad accogliere visitatori e cittadini in una festa diffusa tra cultura, sport, natura e solidarietà. Maggio a Montalcino è un viaggio tra emozioni e identità.