Madiai e gli studenti: L'Arte Incontra la scuola nel cuore di Grosseto

La Fondazione Grosseto Cultura protagonista di un progetto di valore con Castagneto Banca 1910 e il Comprensivo 1 di Grosseto e il pittore Madiai

Grosseto: Mercoledì 28 maggio si è svolto, al centro sociale Ciabatti di Grosseto, un evento all’insegna dell’arte, dell’educazione e della sinergia tra pubblico e privato. Protagonisti dell’iniziativa sono stati la Fondazione Grosseto Cultura con il Polo Le Clarisse, Castagneto Banca 1910, il maestro Mario Madiai e le scuole primarie del comprensivo Grosseto 1.

Durante la cerimonia, la banca ha donato ufficialmente tre opere realizzate dal maestro Madiai insieme agli alunni delle scuole elementari, a conclusione della mostra antologica a lui dedicata alle Clarisse. Un gesto simbolico e concreto di attenzione verso l’educazione e l’arte, che ha permesso agli studenti non solo di conoscere un grande artista, ma di diventare parte attiva di un processo creativo autentico.

Gli alunni delle classi quarta e quinta di Rispescia e quelli delle quarte di via Scansanese e di via Mascagni, con un folto pubblico di familiari, hanno applaudito e fatto molte domande al maestro Madiai, anche su invito della dirigente Barbara Bernardini, intervenuta per illustrare il lavoro fatto e per complimentarsi dell’iniziativa invitando la Banca e la Fondazione Grosseto Cultura a successive collaborazioni con il mondo scolastico. A conclusione degli interventi, Angelo Scuri, direttore marketing della Castagneto Banca 1910, ha voluto mettere in evidenza l’attenzione della banca verso i giovani e la cura posta da un istituto bancario locale nei confronti del territorio maremmano, recentemente dimostrata dalla creazione di un’apposita Fondazione per garantire una sempre maggiore cura del settore socio culturale della comunità.

«Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo percorso educativo e culturale – ha dichiarato il presidente Giovanni Tombari –. La Fondazione continuerà a collaborare con le istituzioni scolastiche per rafforzare il legame tra cultura e nuove generazioni».

Commovente la conclusione dell’evento: una giovane alunna ha donato a Madiai un quadro da lei realizzato, emozionando profondamente il pittore, che ha salutato il pubblico tra le lacrime.

Fondazione Grosseto Cultura rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative culturali che mettano al centro le persone, il territorio e la bellezza della condivisione.