Madame Butterfly sul fiume Ombrone

Grosseto: Venerdì 5 e sabato 6 settembre prende il via la settima edizione di DUNE con un evento eccezionale sul fiume Ombrone: l’allestimento di una speciale “Madame Butterfly” sulla Spiaggia dello Spolverino, raggiunta dagli spettatori dopo un’ora di viaggio in canoa, dal tramonto alla notte. In scena Sara Donzelli voce recitante e Stefano Cocco Cantini al pianoforte e sassofoni. L’evento ripete il fortunato debutto dello spettacolo nel 2024, che registrò rapidamente il tutto esaurito.





L'appuntamento è alle ore 19.30 in Loc. La Barca, vicino Alberese, sotto il ponte ciclopedonale sull’Ombrone; da lì partiranno 4 grandi canoe di 9 posti ognuna. Il viaggio dura circa un'ora, e percorre una grande ansa del fiume, con un tragitto molto suggestivo. Sul luogo gli spettatori troveranno delle comode sedie. Il ritorno sarà a piedi: con un breve tragitto di circa 10 minuti si arriva al parcheggio delle auto, accompagnati da una guida.

Si tratta di una reading performance con musica dal vivo, su una piccola altura che sovrasta il fiume, tratta dalla novella “Madame Butterfly”, scritta nel 1898 da John Luther Long, scrittore americano. Due anni più tardi David Belasco, drammaturgo e regista anche lui americano, ne trasse una tragedia in un atto, che Giacomo Puccini vide a Londra, ne rimase affascinato e decise di trasformarla in opera. “Madama Butterfly” debuttò al Teatro alla Scala di Milano nel 1904; Giuseppe Giacosa e Luigi Illica scrissero il libretto, e l’inserto La Lettura del Corriere della Sera pubblicò la traduzione italiana della novella di Long.

“Madame Butterfly” è una tragedia dell’attesa e della solitudine che si compie in riva al mare, dove la protagonista si strugge sperando nel ritorno di B. F. Pinkerton, tenente della Marina degli Stati Uniti, che l’aveva presa in sposa come per gioco, e abbandonata subito dopo. Nel romanzo - insieme a un finale diverso - emerge fortemente la prepotenza della cultura americana su quella giapponese, rappresentata dalla fragile “farfalla”, la geisha Cio Cio-san. Le musiche saranno in parte quelle originali, e in parte libere interpretazioni di Stefano Cocco Cantini.





Posto unico: € 30,00, compreso il tragitto in canoa

Capienza massima 36 persone. I posti si stanno esaurendo, si raccomanda la prenotazione.

Info e prenotazioni

388 585 0722 (anche whatsapp)

info@accademiamutamenti.it



