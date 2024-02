Maam, ingresso gratuito in occasione della Giornata internazionale delle malattie rare

Grosseto: Nella Giornata internazionale delle malattie rare del 29 febbraio, il Museo archeologico e d'arte della Maremma (Maam) aderisce all'iniziativa “Musei aperti per le malattie rare” promossa dal Forum associazioni toscane malattie rare. Per l'occasione, dalle 9.30 alle 13.30 della stessa giornata, l'ingresso al museo sarà gratuito.



“L'Amministrazione comunale è orgogliosa di aderire alla richiesta del Forum Atmr in segno di supporto e sensibilità – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti –. Sono migliaia le malattie rare conosciute. Purtroppo, però, in molti casi non è disponibile una cura, né una diagnosi approfondita. Per questo, come amministratori è nostro dovere e volontà creare maggiore consapevolezza attraverso eventi e giornate di sensibilizzazione”.