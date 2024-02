M’illumino di Meno: le azioni di efficientamento energetico messe in campo da Sei Toscana

Grosseto: In occasione della Giornata Nazionale per il Risparmio Energetico, Sei Toscana ricorda le azioni messe in campo per promuovere e conseguire il miglioramento progressivo del proprio impatto ambientale in termini di consumi energetici.



La novità per il 2024 è l’adozione di un sistema di monitoraggio trimestrale sulla sede centrale di Siena, al fine di intervenire sulla domotica (BMS -Building Automation) per efficientare sia la climatizzazione che l’illuminazione. A questo si affiancano gli interventi sulle sedi periferiche, come il ripristino e il potenziamento degli impianti fotovoltaici e l’adozione progressiva di sistemi di illuminazione e riscaldamento a basso impatto (led e pompe di calore) per gran parte delle strutture territoriali, dalle sedi operative ai centri di raccolta.

Inoltre, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sull’importanza delle buone pratiche che ciascuno può e deve adottare, prosegue “6 per la sostenibilità”, la campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i dipendenti della società. Proprio per ridurre la propria impronta ecologica, sia a lavoro che a casa, la società ha invitato tutti i dipendenti a seguire tre semplici consigli: sfruttare il più possibile la luce naturale, tenere la temperatura dell’ufficio tra i 18° e i 20° e ricordarsi di spegnere tutti dispositivi di lavoro quando non utilizzati.