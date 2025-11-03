M’ammalia 2025: Missione piccoli carnivori

Un weekend tra museo e natura per conoscere da vicino donnola, martora, puzzola e faina, i piccoli ma grandi protagonisti della Maremma.

Grosseto: Sabato 8 e domenica 9 novembre torna M’ammalia – La settimana dei Mammiferi, l’appuntamento nazionale promosso dall’associazione Teriologica italiana e organizzato localmente dal Museo di storia naturale della Maremma e dal Parco della Maremma.

L’edizione 2025 è dedicata ai “piccoli carnivori”, per conoscere da vicino donnola, martora, puzzola e faina, abitanti discreti ma fondamentali dei nostri ecosistemi.

Il programma si apre sabato 8 novembre alle 17 al Museo di storia naturale della Maremma con la conferenza “Missione piccoli carnivori”, a cura di Emiliano Manzo della Fondazione Ethoikos. Sarà l’occasione per scoprire curiosità, metodi di ricerca e importanza ecologica di queste specie. L’ingresso è gratuito.

Domenica 9 novembre alle 9.45 l’esperienza continua nel Parco della Maremma, con un'escursione guidata lungo l’itinerario A8, con la partecipazione di Emiliano Manzo.

Un momento di esplorazione sul campo per osservare gli ambienti frequentati dai piccoli predatori e imparare a riconoscere le loro tracce. Il ritrovo è al Centro visite di Alberese (Grosseto).

Chi partecipa alla conferenza potrà accedere gratuitamente alla visita. Per ogni altro dettaglio sulla escursione: https://parco-maremma.it/m-ammalia-missione-piccoli-carnivori/.