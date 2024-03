Lutto: Scomparsa del partigiano combattente Gennaro Barboni

Follonica: Il sindaco Andrea Benini e l'Amministrazione comunale di Follonica si stringono attorno alla famiglia Barboni per la scomparsa del partigiano combattente Gennaro. Soltanto il 20 gennaio scorso il Comune, insieme all'Anpi locale e provinciale, avevano organizzato la festa dei cento anni del partigiano, celebrata contestualmente all'ottantesimo anniversario della Liberazione della città di Follonica dal regime nazifascista. Una festa che ha visto grande partecipazione di cittadine e cittadini.



«Sentiremo forte la mancanza del partigiano Gennaro Barboni, soprattutto in occasione delle prossime celebrazioni del 25 aprile – dice il sindaco Andrea Benini – Gennaro da molti anni era per noi un punto di riferimento imprescindibile quando ci trovavamo a parlare di libertà e democrazia. La sua presenza non è mai mancata, neanche quando i problemi di salute lo avevano costretto a rallentare il ritmo delle uscite e dei suoi interventi pubblici. Non dimenticheremo mai i suoi interventi, lunghi e densi, che ci hanno sempre accompagnato durante le giornate dedicate alla Liberazione e in ogni occasione pubblica legata all'Anpi. Tenace, acuto e sempre interessato al futuro: Gennaro è stato un uomo veramente straordinario».

Barboni è nato a Matelica, nelle Marche, il 16 gennaio 1924, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si è arruolato nelle formazioni partigiane della zona, entrando a far parte del primo Battaglione Mario, comandato dal triestino Mario Depangher. Nel dopoguerra si mantiene politicamente attivo militando nel Partito Comunista Italiano in cui diviene più volte Segretario di Sezione e per il quale sarà anche eletto deputato al Parlamento e sindaco del suo paese natale. A Follonica si trasferisce oltre 25 anni fa, partecipando alla politica cittadina, dirigendo per molto tempo la locale sezione Anpi.

La camera ardente aprirà domani mattina, 26 marzo, alle 8 nella sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda. La camera chiuderà mercoledì 27 alle 13.

Profondo cordoglio anche da parte dell'ANPI per la morte di Gennaro Barboni, l'ultimo partigiano combattente in provincia di Grosseto

"Gennaro, giovanissimo protagonista della Resistenza nato a Matelica il 16 gennaio del 1924, era ormai l'ultimo testimone in Maremma della coraggiosa Guerra di Liberazione dall'oppressione nazifascista. Arruolatosi nelle formazioni partigiane marchigiane, fece parte del "Battaglione Mario" e nel dopoguerra contribuì, da subito, alla nascente Repubblica Italiana attraverso la costante e caparbia attività politica e sociale fino all'approdo a Montecitorio nel 1975 come deputato della sesta legislatura. Dopo aver ricoperto l'incarico di sindaco nel suo paese natio, Gennaro Barboni scelse Milano e poi Follonica per proseguire il proprio impegno civico con una particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni.

Nella Città del Golfo fu presto eletto presidente della locale Sezione ANPI, dedicata al giovane partigiano Virio Ranieri, fino a divenirne presidente onorario e componente del Comitato Provinciale "Norma Parenti" dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Grosseto. La sua improvvisa scomparsa, ad un mese esatto da un nuovo 25 Aprile che lo avrebbe visto come sempre presente, porta rapidamente il pensiero alla festa di popolo che l'ANPI e tutte le Istituzioni vollero dedicargli lo scorso 20 gennaio alla Fonderia Leopolda per il suo centesimo compleanno, a testimonianza dell'affetto e della gratitudine della cittadinanza e delle Sezioni ANPI attive in provincia di Grosseto. Un patrimonio umano e ideale che si faranno carico di custodire e tramandare, insieme ai principi di democrazia e libertà di questo valoroso e generoso partigiano.

La camera ardente, allestita in collaborazione con l'amministrazione della Città di Follonica, sarà aperta presso la Sala Allegri della struttura Leopoldina. L'afflusso della cittadinanza che vorrà rendere omaggio a Gennaro Barboni sarà garantito dalle 9:30 di martedì 26 alle ore 11:30 di mercoledì 27 marzo, momento in cui inizierà la cerimonia laica di commiato curata dal Presidente del Comitato Provinciale, Luciano Calì, e dal Presidente della Sezione ANPI di Follonica, Claudio Bellucci, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e del sindaco di Follonica Andrea Benini", termina la nota dell'Anpi Grosseto.