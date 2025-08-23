Lutto. Rossi (FdI): “Addolorato per scomparsa Luigi Vagaggini, un amico e grande amministratore”

Roma: “La scomparsa di Luigi Vagaggini mi addolora profondamente. Ho avuto l’onore di conoscerlo e di condividere con lui un rapporto di amicizia sincera, oltre che di stima politica e personale. Luigi è stato un amministratore appassionato e capace, che ha sempre messo al centro l’interesse delle comunità che ha guidato, da Piancastagnaio a Marciana Marina, fino al suo recente impegno per il Parco delle miniere dell’Amiata.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e all’intera comunità amiatina rivolgo le più sentite condoglianze. La sua eredità umana e politica resterà un punto di riferimento per tutti noi”, conclude il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, appena appresa la notizia della scomparsa.



