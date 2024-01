Cronaca Lutto: Pubblica Assistenza di Piombino esprime cordoglio per la scomparsa di Renzo Sisti 29 gennaio 2024

Piombino: La Pubblica Assistenza di Piombino esprime cordoglio per la scomparsa di Renzo Sisti, classe 53’, da tempo volontario nella nostra associazione e impegnato soprattutto nelle attività di Protezione Civile. Renzo Sisti è accolto nella nostra sala del commiato per l’ultimo saluto. “A nome dell’associazione - dice la presidente Anna Tempestini - vogliamo ringraziarlo per il tempo che ha dedicato alla Pubblica Assistenza di Piombino: Renzo lascia un grande vuoto soprattutto tra i volontari della protezione civile e dell'antincendio boschivo dove ha svolto con prevalenza la sua attività di volontario. Esprimiamo cordoglio per la sua scomparsa e affetto e vicinanza alla sua famiglia”.

