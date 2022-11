Lutto, Orbetello piange la scomparsa del prof. Renzo Carrari

Orbetello: L'Amministrazione Comunale di Orbetello nella persona del Sindaco Andrea Casamenti esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa del Prof. Renzo Carrari. "Un cittadino molto conosciuto e stimato nella nostra comunità che per molto anni come professore di matematica ha insegnato a tanti giovani e ha ricoperto anche incarichi importanti nelle passate Amministrazioni comunali come Assessore e Vicesindaco. Siamo vicini alla famiglia - conclude il Sindaco - per questa tragica scomparsa".

Le condoglianze alla famiglia anche da parte della nostra redazione.