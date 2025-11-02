Lutto nel mondo del calcio: anche l’AIAC Grosseto ricorda Giovanni Galeone

Grosseto: Il mondo del calcio piange Giovanni Galeone, uno dei tecnici più amati e carismatici della storia recente del pallone italiano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione anche in Maremma, dove Galeone ha lasciato un ricordo speciale: nella stagione 1980-81, infatti, sedette sulla panchina dell’U.S. Grosseto, contribuendo con la sua esperienza e il suo carisma alla crescita della squadra biancorossa.

Tra le tante realtà che ne hanno voluto onorare la memoria c’è anche l’AIAC – Associazione Italiana Allenatori Calcio di Grosseto, che attraverso il suo presidente Pietro Magro (nella foto) ha diffuso un messaggio di profondo cordoglio.

“Ricordiamo con profondo rispetto e gratitudine Giovanni Galeone – ha dichiarato Magro – figura leggendaria del mondo del calcio e grande allenatore. La sua passione, la sua professionalità e la sua dedizione hanno lasciato un’impronta indelebile nel nostro sport. L’AIAC Grosseto si unisce al cordoglio per la sua scomparsa, onorando la sua memoria e il suo contributo allo sviluppo del calcio. Siamo orgogliosi di averlo avuto ospite a Grosseto: un ricordo che resterà sempre nel nostro cuore.”

Allenatore di talento e uomo di grande personalità, Galeone ha rappresentato una generazione di tecnici che ha rivoluzionato il calcio italiano, portando idee nuove, coraggio e mentalità offensiva. Il suo nome resta legato a piazze importanti come Pescara, Udine, Perugia e Napoli, ma anche a Grosseto, dove chi ebbe la fortuna di conoscerlo ricorda ancora oggi la sua umanità e la passione con cui viveva il calcio.



