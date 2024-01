Lutto: le condoglianze della città e stampa per la scomparsa del diesse del Follonica Hockey

Follonica: “La prematura scomparsa del diesse del Follonica Hockey Simone Pantani addolora il mondo del giornalismo sportivo che perde, oltre ad un valente dirigente, un amico sempre pronto a soddisfare le necessità della nostra categoria”. Lo scrive il delegato provinciale dell’Ussi di Grosseto Carlo Vellutini.

“Tutti i colleghi del mondo dell’hockey – afferma il rappresentante locale dell’Unione della Stampa Sportiva Italiana- hanno potuto conoscere le qualità umane e professionali di Simone Pantani, ma anche la forza con cui in questi anni ha combattuto la malattia, rendendo tutti partecipi del suo percorso ed allo stesso tempo suoi primi tifosi. Di lui abbiamo apprezzato, oltre alla sua disponibilità, l’attaccamento al Follonica Hockey e alla città del Golfo, ma anche le capacità relazionali e l’essere parte di un mondo in cui anche tra avversari si è, prima di tutto, amici, interpretando alla perfezione i valori dello sport. L’Ussi, anche con il presidente regionale Franco Morabito ed il direttivo toscano, è vicina alla sua famiglia ed al Follonica Hockey, porgendo loro le più sincere condoglianze”.

Anche l'Amministrazione comunale e il sindaco Andrea Benini si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Simone Pantani Il sindaco Andrea Benini e l'Amministrazione comunale di Follonica si stringono attorno alla famiglia di Simone Pantani, il direttore sportivo della società Follonica Hockey scomparso questa mattina, mercoledì 10 gennaio, dopo una lunga malattia.

«Simone per anni ha contrastato la malattia che lo aveva colpito, che ne aveva condizionano la vita ma non lo spirito – commenta il sindaco Andrea Benini – il suo impegno verso il Follonica Hockey è sempre stato grandissimo, ed è anche grazie a lui, al suo impegno e alle sue qualità personali, se la società ha ottenuto i grandi risultati che l'hanno portata ai massimi livelli. Simone ha continuato a seguire la squadra anche dal suo letto di ospedale, quando era in dialisi o durante le trasfusioni, incoraggiando tutti e mandando messaggi di ottimismo tramite i social. Il suo è sempre stato per me un esempio di coraggio, ottimismo e forza: caratteristiche fondamentali per il mondo dello sport. Simone lascia un vuoto grande nella società che ha contribuito a far crescere».