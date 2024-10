Lutto. E' morto Irio Tommasini, cittadino onorario di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Con grande tristezza la sindaca Elena Nappi annuncia la scomparsa Irio Tommasini, cittadino onorario di Castiglione della Pescaia.



«Irio era un vero “burianese doc” e ha portato il nome della nostra terra nel mondo attraverso la sua maestria artigianale nella costruzione di biciclette su misura. Con la sua azienda, rinomata per l’eccellenza e l’innovazione, ha contribuito a far conoscere la Maremma e Castiglione della Pescaia agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Castiglione della Pescaia, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Irio. Il suo contributo non sarà mai dimenticato e il suo legame con Buriano e Castiglione della Pescaia vivrà per sempre nel cuore di tutti noi. Riposa in pace, caro Irio».