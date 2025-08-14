Lutto: “Cordoglio per la scomparsa di Loris Petri”

Civitella Paganico: “Desidero esprimere, a nome mio personale e del gruppo di minoranza in consiglio comunale, il più sentito cordoglio per la scomparsa di Loris Petri, già sindaco di Civitella Paganico negli anni ’90 e nei primi anni 2000.

Petri è stato un amministratore di lungo corso, profondamente legato alla sua comunità e capace di interpretare con dedizione e impegno il ruolo di sindaco. La sua lunga esperienza politica e amministrativa ha segnato un periodo importante della storia del nostro Comune. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le più sincere condoglianze, con la consapevolezza che il ricordo della sua attività pubblica resterà vivo nella memoria di molti cittadini di Civitella Paganico”, concludono Franco Rossi, Manuele Chiezzi e Enrica Bagnoli, gruppo di minoranza consiglio comunale Civitella Paganico.



