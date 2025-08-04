Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
“Luoghi Comuni” Orbetello ospita la personale di pittura di Mario Auad
Dall’8 al 17 agosto nella sala espositiva ex Frontone (Piazza della Repubblica 1), l’artista peruviano mostra i suoi dipinti che raccontano la quotidianità. L’esposizione – a ingresso libero - è organizzata dall’Associazione culturale Kaletra Contemporanea con il patrocinio del Comune di Orbetello
Orbetello: Una stazione ferroviaria, la sala di un museo, il tavolo di un bar dove fermarsi a sorseggiare un caffè: è dedicata alla bellezza della quotidianità e alla meraviglia di un tempo dilatato fatto di attimi “sospesi”, la mostra “Luoghi comuni” che il pittore Mario Auad propone a Orbetello.
L’esposizione, che dall’8 al 17 agosto sarà ospitata nella sala espositiva ex Frontone (Piazza della Repubblica 1), presenta una selezione di opere che raccontano spazi abitati dalla ripetizione e dalla quieta familiarità, dove si compiono gesti minimi, condivisi, a volte invisibili.
Ma proprio in ciò che è comune — nel quotidiano, nell’effimero, nel fugace — può celarsi una forma di poesia profonda. Come scriveva Charles Baudelaire nel suo elogio del “pittore della vita moderna”, la bellezza si manifesta non solo nell’eterno, ma nel presente che scorre, nella realtà così com’è, colta con sguardo attento e partecipe.
Questa mostra si nutre di quello sguardo: sceglie di fermarsi sulle scene che spesso trascuriamo, di contemplare ciò che crediamo di conoscere. Le immagini non raccontano l’eccezionale, ma invitano a vedere — e forse a sentire — il senso nascosto nell’ordinario.
In un tempo che tende a celebrare l’inedito e il sensazionale, Luoghi comuni propone una forma di attenzione silenziosa. Una pittura che non grida, ma osserva. Che restituisce al quotidiano la sua densità, e al comune la sua dignità
Mario Auad, completato il ciclo di studio alla Scuola Nazionale di Belle Arti del Perù, con specializzazione in pittura, si laurea in Arte presso la Facoltà di Lettere e Scienze Umanistiche dell’Universidad Mayor de San Marcos. I suoi soggetti pittorici vanno dall’en plein air a immagini della cultura pop e della quotidianità urbana. Attualmente vive a Roma, dove continua a cercare nuovi scenari, lasciandosi guidare dalla pittura.
LUOGHI COMUNI
- Orbetello - sala espositiva ex Frontone (Piazza della Repubblica 1)
- Inaugurazione: 8 agosto ore 19.00
- Orario di apertura: ore 10.00 – 12.30; ore 18.00 - 22.00.
- Ingresso libero.
- Infoline: 338 4874673
- Per saperne di più: https://linktr.ee/auadmario?utm_source=linktree_profile_share