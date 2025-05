Cultura “Luoghi Comuni”: in mostra a Roma i dipinti “quotidiani” di Mario Auad 16 maggio 2025

Dal 16 al 25 maggio, l’Experimental Meeting Point di Testaccio (via Luigi Vanvitelli 23), ospita la personale di pittura dell’artista peruviano L’esposizione – a ingresso libero - è dedicata alla bellezza della quotidianità e alla meraviglia di un tempo dilatato Roma: Una cucina silenziosa, una fermata dell’autobus, una stanza in penombra: è dedicata alla bellezza della quotidianità e alla meraviglia di un tempo dilatato fatto di attimi “sospesi”, la mostra “Luoghi comuni” che il pittore Mario Auad propone a Roma. Dal 16 al 25 maggio, l’Experimental Meeting Point di Testaccio (via Luigi Vanvitelli 23), ospita la personale dell’artista peruviano che, con un linguaggio intimo e personale, indaga ambienti e paesaggi che diventano condizione spirituale. I luoghi comuni sono quelli che attraversiamo ogni giorno, spesso senza accorgercene: spazi abitati dalla ripetizione e dalla quieta familiarità, dove si compiono gesti minimi, condivisi, a volte invisibili. Ma proprio in ciò che è comune - nel quotidiano, nell’effimero, nel fugace - può celarsi una forma di poesia profonda. Come scriveva Charles Baudelaire nel suo elogio del “pittore della vita moderna”, la bellezza si manifesta non solo nell’eterno, ma nel presente che scorre, nella realtà così com’è, colta con sguardo attento e partecipe. Questa mostra si nutre di quello sguardo: sceglie di fermarsi sulle scene che spesso trascuriamo, di contemplare ciò che crediamo di conoscere. Le immagini non raccontano l’eccezionale, ma invitano a vedere — e forse a sentire — il senso nascosto nell’ordinario. In un tempo che tende a celebrare l’inedito e il sensazionale, “Luoghi comuni” propone una forma di attenzione silenziosa. Una pittura che non grida, ma osserva. Che restituisce al quotidiano la sua densità, e al comune la sua dignità. Mario Auad, completato il ciclo di studio alla Scuola Nazionale di Belle Arti del Perù, con specializzazione in pittura, si laurea in Arte presso la Facoltà di Lettere e Scienze Umanistiche dell’Universidad Mayor de San Marcos. I suoi soggetti pittorici vanno dall’en plein air a immagini della memoria personale e collettiva della cultura pop. Attualmente vive a Roma, dove continua a cercare nuovi scenari, lasciandosi guidare dalla pittura. LUOGHI COMUNI: Roma - Experimental Meeting Point di Testaccio (via Luigi Vanvitelli 23) - Orario di apertura: ore 10.00 - 14.00; ore 17.00 - 20.00. - Ingresso libero. Infoline: 338 4874673 Seguici



