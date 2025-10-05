Politica Lunedì 6 e martedì 7 ottobre, due nuovi incontri pubblici con Marras dedicati a turismo e urbanistica 5 ottobre 2025

Due nuovi incontri aperti alla cittadinanza per confrontarsi sul futuro del territorio con Leonardo Marras in vista delle elezioni regionali che si terranno domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Grosseto: Il primo, “Turismo: motore dello sviluppo”, è programmato per lunedì 6 ottobre alle 18.30 a Castiglione della Pescaia, presso la sala consiliare in via Cesare Battisti. Insieme a Marras, interverranno anche la sindaca del Comune di Castiglione della Pescaia Elena Nappi e l’onorevole Simona Bonafè, deputata PD. A moderare, l’assessora al turismo del Comune di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini. Il secondo appuntamento dedicato al tema dell’urbanistica dal titolo “Toscana al futuro: il contributo della Maremma per una nuova legge sul governo del territorio” si terrà invece martedì 7 ottobre alle 17 a Grosseto presso Casa Fiorini in via Cina.



