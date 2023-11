Luminarie di Natale: torna in campo e segna anche la ‘squadra’ di piazza del Sale

Tredici attività mettono da parte i diversi punti di vista e si uniscono per regalare alla città la classica atmosfera natalizia delle luci colorate

Grosseto: “E’ Natale e a Natale si può fare di più” proprio come si sta facendo in piazza del Sale a Grosseto. Viene in mente il ritornello di una delle canzoni natalizie più gettonate del periodo se si pensa all’effetto domino innescato in centro storico dal neo comitato Alcala Christmas Light. Il nuovo sodalizio coordinato da Carlotta Ciacci e Alessandra Santini della Boutique Santini e da Lara Ballerini dell’ottica Ballerini anche con il sostegno di Confcommercio Grosseto ha fatto in modo che Corso Carducci e le principali vice del centro storico in esso confluenti fossero addobbate con le tradizionali luminarie per le imminenti feste di Natale e questa azione ha sollecitato molti altri commercianti del centro storico a fare la stessa cosa. L’esempio più eclatante è forse proprio quello di piazza del Sale dove 13 attività sono riuscite a mettere da parte i diversi punti di vista commerciali e a unirsi per regalare alla città un Natale di festa caratterizzato dalla tipica atmosfera che le luminarie riescono a creare.





“Quando si fa squadra, molto spesso si fa anche gol” commenta Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto. “Quando abbiamo saputo che Graziella Vanni e Micol Spinelli dell’Irish Soul Pub insieme a Lucio Giovannelli del Pickeat avrebbero avuto piacere di mettere insieme tutte le attività presenti in piazza del Sale per poter addobbare anche questa importante area della città – prosegue Orlando – ci siamo messi subito a disposizione per offrire il nostro supporto se necessario. Siamo felici, oggi, di apprendere che anche la ritrovata squadra di piazza del Sale è riuscita a segnare questo importantissimo gol”.

Queste le 13 attività commerciali che in piazza del Sale hanno unito le forze per installare luminarie che andranno a coprire l’intera area: La Cantina, Irish Soul Pub, Jab by Lux, Bar Tubino, Rummeria El Niño, Gioielleria Cesaroni, Nutelleria di piazza del Sale, Angela pelliccerie, Camarri calzature, Epilbeauty, Pickeat, Affetti, Nera fondente.

La sensibilizzazione e l’aiuto operativo di Confcommercio Grosseto nei confronti delle attività commerciali che in questi giorni si stanno mettendo in moto per un Natale illuminato non si ferma ai casi citati. “Ogni giorno riceviamo contatti, suggerimenti e richieste anche dai negozi de quartieri che sono all’esterno del perimetro del centro storico – conclude Gabriella Orlando – Per noi la rigenerazione dei luoghi urbani è una mission irrinunciabile e dunque non possiamo che fare il tifo per chi si impegna nel conseguimento del nostro stesso obiettivo”.