Luminarie di Natale: iniziato l’allestimento anche in via della Pace

Grosseto: Anche i commercianti di via della Pace hanno deciso di dare vita all’illuminazione artistica natalizia della strada sulla quale hanno sede le proprie attività. Un sogno che coltivavano da tempo e che la notizia dell’illuminazione di piazza Volturno da parte di Confcommercio ha contribuito a trasformare in realtà. L’allestimento delle decorazioni è iniziato oggi e si concluderà nell’arco di un giorno.

“L’iniziativa dell’Ascom è stata uno stimolo ad accelerare le nostre decisioni e a superare le piccole criticità che erano rimaste sul tappeto – afferma Patrizia Ringressi, titolare del negozio Le Cadeau – Così nel volgere di poco tempo siamo riusciti a completare un progetto al quale stavamo lavorando già da diverso tempo. Sarà bello poter vedere la nostra via tutta illuminata in una continuità di luci che arriveranno fino alla rotatoria illuminata da Confcommercio”. Molte le attività commerciali di via della Pace che hanno deciso di contribuire all’illuminazione natalizia. Questo l’elenco completo: Diadema Cosmetici, Le Cadeau, Kids&Us, Bar La Pace, Punto Sport Erreà Pro, Parafarmacia Della Pace, Ragazzi Italiani Due.77, Calzature Francesca Più, Tabaccheria Crociani Claudia, Centro Moda Uomo di Andrea Casini, Professionecasa Grosseto Pace, Castagneto Banca 1910. “Siamo felici che anche i negozianti di via della Pace abbiano potuto coronare un progetto al quale tenevano tantissimo – commenta Gabriella Orlando – E ci fa ancora più piacere apprendere che la nostra idea di valorizzare piazza Volturno abbia fatto da ulteriore stimolo a un percorso che era già stato avviato. La città si sta accendendo e siamo certi che questo aiuterà i grossetani a riscoprire il piacere di passeggiare nelle sue vie più commerciali condividendo momenti di spensieratezza e serenità natalizia”. foto di repertorio

