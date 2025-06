Cultura Luglio a Roccastrada: un mese di Sagre, Tradizioni e Cultura 19 giugno 2025

19 giugno 2025 97

Redazione

Il territorio si anima con eventi per tutti i gusti, dalla Sagra del Peperoncino alle rievocazioni storiche, passando per le delizie culinarie e l'artigianato locale. Roccastrada: Luglio si preannuncia un mese ricco di appuntamenti nel Comune di Roccastrada, con un calendario fitto di sagre ed eventi che celebrano le tradizioni, la gastronomia e la cultura locale. Le associazioni del territorio si sono mobilitate per offrire un programma vario e coinvolgente, pensato per residenti e visitatori. Eventi Luglio: Dal 4 al 6 luglio - Ribolla: Sagra del Peperoncino & Festa degli Animali. Tre giorni all'insegna del "piccante" con animazione, musica e attenzione all'ambiente. La manifestazione, parte delle ecofeste, si unirà alla Festa degli Animali promossa dall'Associazione AVRAI - Ribolla, unendo gusto e solidarietà.

5-6 e 12-13 luglio - Sticciano Scalo: Sagra degli Strozzapreti. Giunta alla 29° edizione, la sagra è un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina maremmana. Organizzata dalla Pro Loco di Sticciano, offrirà i tradizionali strozzapreti conditi con sughi tipici. Il ristorante aprirà ogni sera alle 19:30, seguito da spettacoli musicali gratuiti.

Dal 4 al 6 luglio - Roccastrada: Sagra dell'Ovo. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Roccastrada propone piatti tipici con un ingrediente speciale: l'uovo, declinato in mille ricette della tradizione locale.

12 e 13 luglio - Torniella: Sagra del Piatto Povero. Alla sua seconda edizione, la sagra celebra i piatti della tradizione contadina, con l'obiettivo della Pro Loco locale di promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici, mirando a diventare un appuntamento fisso.

Dal 17 al 20 luglio - Roccastrada: Festa nell'Aia. Un tuffo nel passato con la rievocazione del rito della trebbiatura. Organizzato dal Comitato "Trebbiatura nell'aia", l'evento permetterà a grandi e piccini di rivivere uno dei momenti centrali del mondo contadino, tra tradizione e divertimento.

Dal 18 al 20 luglio - Ribolla: Sagra della Ribollita. Un'altra ecofesta, questa volta dedicata a un classico della cucina toscana. Organizzata dalla Pro Loco di Ribolla in collaborazione con AVIS, proporrà la ricetta originale di questo piatto povero di origini contadine.

Dal 25 al 27 luglio - Roccastrada: Mercantine in Poggio. Il centro storico di Roccastrada ospiterà un'esposizione di prodotti artigianali e la riproposizione di antichi mestieri. Con trattenimenti musicali itineranti, visite guidate e degustazioni, l'evento offrirà un'esperienza immersiva nella cultura e nelle tradizioni locali. Il mese di luglio si prospetta quindi un'ottima occasione per scoprire o riscoprire il fascino di Roccastrada, tra sapori autentici, musica, storia e divertimento per tutta la famiglia.



