Ludika1243 e Giokeria conquistano Viterbo: un successo tra storia e gioco

Grande partecipazione per i 25 anni della rievocazione medievale. Ancora aperte le votazioni online per i concorsi “Maman Louise” e “Cogli l’attimo”

Viterbo: L'eco di Ludika1243 con l'onda divertente di Giokeria hanno lasciato il segno in città, che ancora una volta ha scoperto e riscoperto l'importanza di celebrare la sua storia in un'atmosfera giocosa e allegra.

Dieci giorni di celebrazione per i 25 anni dell'evento rievocativo del Medioevo viterbese uniti alla passione del gioco da tavolo, momento di condivisione per ragazzi, adulti e famiglie, che hanno riscoperto l'esperienza del gioco.

Sono tante le persone che si sono avvicinate agli organizzatori, esprimendo la soddisfazione nel vivere l'esperienza in prima persona ma anche ammirare spettacoli davvero di qualità, che hanno impreziosito la meravigliosa atmosfera della Città dei Papi.

E l'eco non è ancora finita: c'è tempo fino al 25 agosto per votare sulla pagina Facebook Ludika1243 i finalisti selezionati nei due concorsi Maman Louise, dedicato al miglior costume realizzato a mano, e Cogli l'attimo, con protagoniste le foto estemporanee scattate durante l'ultima edizione. Basta un like per esprimere la propria preferenza e contribuire a scegliere i due vincitori, che saranno premiati ad ottobre nella consueta festa de La Tana degli orchi.

Forti di un'edizione davvero di successo e da 25 anni di esperienza, gli organizzatori guardano al domani sperando che l'annunciata convenzione comunale possa infondere la sicurezza necessaria alla pianificazione e soprattutto sperano che questo renda possibile una promozione ampia, che vada oltre ai tanti sforzi compiuti dall'associazione e all'ormai rinomata fama tra gli appassionati del genere. Un lancio istituzionale realizzato con mesi di anticipo potrebbe raggiungere ancora più persone, creando un circolo virtuoso positivo che si rifletta in turismo e nuove opportunità di sviluppo per il territorio.

La Tana degli Orchi ringrazia la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo e il Comune di Viterbo per il supporto, tutte le associazioni che collaborano, impreziosendo le iniziative, e le attività commerciali che sostengono da sempre l’evento.

Per votare i due concorsi basta visitare la pagina Fb Ludika1243



