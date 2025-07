Lucio Corsi all'Abbazia di San Galgano: un concerto unico e da ricordare

L'artista toscano annuncia un appuntamento unico il 30 luglio 2025 in un luogo "magico", che sarà registrato e filmato per un'esperienza indimenticabile.

Chiusdino: "Erano anni che sognavo di suonare a San Galgano, è un luogo magico, un'abbazia a cielo aperto che si staglia in mezzo ai campi della Toscana. Questo concerto verrà registrato dai microfoni e ripreso dalle cineprese dirette da Tommaso Ottomano."

Con queste parole, Lucio Corsi ha annunciato un appuntamento live davvero speciale: mercoledì 30 luglio 2025 si esibirà nell'incantevole Abbazia di San Galgano, a Chiusdino (Siena).

Un concerto imperdibile, che arriva dopo la partenza del suo tour estivo nei principali festival e la recente nomina tra i finalisti al prestigioso Premio Tenco nelle categorie "Migliore album in assoluto" e "Migliore canzone" con il suo disco e il singolo "Volevo essere un duro".

Sarà un'occasione unica per vivere la musica di Corsi in una dimensione più intima, con una scaletta pensata per l'evento. Le linee eleganti e imponenti dell'Abbazia – capolavoro del XIII secolo e un gioiello cistercense incastonato nelle campagne toscane – faranno da cornice perfetta, rafforzando ancora di più il legame dell'artista con la sua terra.

Il pubblico non sarà un semplice spettatore, ma un vero e proprio protagonista: l'intero spettacolo verrà registrato dai microfoni e filmato dalle cineprese dirette da Tommaso Ottomano, rendendo tutti parte di un momento memorabile.

I biglietti per questa data sono disponibili da ieri, 30 giugno, alle ore 16:00 su Ticketone.