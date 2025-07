Lucilla Dani è stata confermata alla presidenza provinciale di Federagit Confesercenti, la federazione delle guide turistiche

Grosseto: «L' impegno di Federagit per la tutela e la lotta contro l'abusivismo della professione della Guida Turistica nel territorio è sempre all'ordine del giorno – afferma Lucilla Dani -. Il momento è oltretutto cruciale per l'avvicinarsi dell'organizzazione e realizzazione, secondo le previsioni ministeriali, dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica. L'associazione di categoria di Confesercenti ha tra l'altro partecipato alla "costruzione" di questo percorso che porterà all'abilitazione di nuove guide su tutto il territorio nazionale».

Confesercenti, associazione di riferimento a livello nazionale e locale per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli interpreti, fa un appello ai sindaci e alle Amministrazioni comunale «sull’importanza del loro ruolo nell’applicazione della normativa recentemente introdotta in materia di professioni turistiche. I Comuni sono infatti individuati dal decreto ministeriale come soggetti titolari delle funzioni di accertamento e controllo in merito alle violazioni delle disposizioni contenute nella legge del 2023, oltre ad essere competenti a comminare le relative sanzioni amministrative».

Il Ministero del Turismo, attraverso il proprio portale istituzionale, ha fornito indicazioni operative circa la documentazione che le guide turistiche devono esibire per esercitare legittimamente la professione, nelle more del rilascio del tesserino personale di riconoscimento.

Federagit Confesercenti ritiene imprescindibile, in questa fase di attuazione della riforma, «una sinergica collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, al fine di contrastare con efficacia i fenomeni di abusivismo e promuovere un innalzamento degli standard qualitativi del settore».

«Le guide turistiche regolarmente abilitate rappresentano un presidio culturale e professionale di primaria importanza per il nostro territorio – dichiara Andrea Biondi direttore provinciale Confesercenti Grosseto –. Esse costituiscono un elemento essenziale dell’accoglienza turistica e svolgono un ruolo chiave nella valorizzazione e nella narrazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della Maremma. È pertanto fondamentale che i Comuni esercitino con rigore e responsabilità le funzioni loro attribuite dalla normativa, a tutela della legalità e della qualità dell’offerta turistica».