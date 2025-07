Attualità Lucia Benassi è neo dottoressa in Giurisprudenza 14 luglio 2025

14 luglio 2025 199

199 Stampa

Redazione

Grosseto: La Maremma ha una nuova dottoressa. Lucia Benassi ha discusso la tesi in giurisprudenza all'Università della Tuscia. A lei gli auguri dei genitori Loriano e Romina e della nonna Adelia, ai quali si unisce la Redazione di MaremmaNews.it Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Lucia Benassi è neo dottoressa in Giurisprudenza Lucia Benassi è neo dottoressa in Giurisprudenza 2025-07-14T11:54:00+02:00 55 it Laureata all'Università della Tuscia PT1M /media/images/Lucia-Benassi.jpg /media/images/thumbs/x600-Lucia-Benassi.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 14 Jul 2025 11:54:00 GMT