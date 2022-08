Luci scenografiche a Palazzo Sforza Cesarini e sulla Torre dell’Orologio

Santa Fiora: Luci scenografiche illuminano le finestre sulla facciata dello storico Palazzo Sforza Cesarini e la Torre dell’Orologio per rendere ancora più magica l’atmosfera in piazza Garibaldi, la piazza centrale di Santa Fiora.Il Comune ha inaugurato proprio in questi giorni il nuovo impianto di illuminazione scenografica, progettato per esaltare la bellezza del Palazzo, sottolineandone i dettagli architettonici, i volumi, e al tempo stesso regalando emozioni.

Le finestre del Palazzo Sforza Cesarini e la Torre dell’Orologio, si illumineranno, ogni sera, di luce bianca, per poi accendersi di colore durante gli eventi e le ricorrenze particolari. “Palazzo Sforza Cesarini ha un grande valore storico e monumentale – sottolinea il sindaco Federico Balocchi – oltre ad una funzione rappresentativa, essendo la sede del Municipio ed è un punto di riferimento per la comunità. L’illuminazione scenografica ci consente di valorizzare l'architettura del Palazzo e di creare in notturna un’atmosfera suggestiva e accogliente sulla piazza, che potrà essere modificata in occasioni particolari.” “Sono state installate lampade Led lineari DMX – afferma Francesco Biondi, consigliere comunale di Santa Fiora che ha seguito il progetto – per garantire un bell’effetto e al tempo stesso un basso consumo energetico. Le lampade sono collegate ad una centralina computerizzata attraverso la quale è possibile creare giochi di luce e coreografie animate”.

Il progetto è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico comunale. Al fine di mostrare a cittadini e turisti le bellezze del Palazzo, sono in programma due visite guidate gratuite, nei giorni 11 e 18 agosto alle ore 18. I visitatori saranno accompagnati dalla dott.ssa Carla Benocci, storica dell'arte profonda conoscitrice della storia del Palazzo e della dinastia Sforza di Santa Fiora.