Sport Luci allo Jannella: il Big Mat Bsc Grosseto è pronto per il derby contro il Bbc 22 aprile 2023

22 aprile 2023 149

149 Stampa



Redazione Si giocherà domani, sabato 22 aprile, con gara uno alle 15.30 e gara due alle ore 20

Grosseto: Tutto pronto per il derby tra Big Mat Bsc Grosseto e Bbc. Le due gare, la prima alle 15.30 e la seconda alle 20, si giocheranno domani, sabato 22 aprile, allo stadio Roberto Jannella. “Arriviamo al derby – commenta Niccolò Cinelli, capitano del Big Mat Bsc Grosseto – con la giusta concentrazione e voglia di stupire. Saranno due gare complicate, sicuramente spettacolari che cercheremo di vincere esprimendo il nostro baseball”. Per il Big Mat Bsc, dopo il rinvio delle partite contro il Nettuno 1945, il derby di sabato sarà il vero esordio in Serie A nella stagione 2023. “L’interruzione di gara uno e il successivo rinvio dei due match con il Nettuno ci hanno spinto a lavorare con maggiore dedizione in questa settimana. Vogliamo cominciare la stagione nel modo giusto, consapevoli che di fronte a noi ci sarà uno dei roster più competitivi del Paese. Ma noi siamo un gruppo coeso, con tanto talento e spirito di sacrificio che l’anno scorso ha dato filo da torcere a chiunque”. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Luci allo Jannella: il Big Mat Bsc Grosseto è pronto per il derby contro il Bbc Luci allo Jannella: il Big Mat Bsc Grosseto è pronto per il derby contro il Bbc 2023-04-22T08:32:00+02:00 209 it Luci allo Jannella: il Big Mat Bsc Grosseto è pronto per il derby contro il Bbc PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/12/04/20171204101751-64cb2912.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/12/04/20171204101751-64cb2912.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 22 Apr 2023 08:32:00 GMT