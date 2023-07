Luca Vitale quinto al Campionato Italiano Assoluto ORC di Vela d’Altura Edison Next

Marina di Carrara: Si è chiuso sabato il Campionato Italiano Assoluto ORC di Vela d’Altura Edison Next 2023 presso il Club Nautico Marina di Carrara; 42 le imbarcazioni iscritte di cui ben 22 agguerritissime, nel gruppo A tra i quali spiccano ben 9 Swan e di cui Blue Sky di Terrieri Claudio alla fine ha portato a casa il prestigioso trofeo; Axa Paolisssima ha chiuso le 6 meravigliose prove disputate nei tre giorni dei quattro previsti, portando l’imbarcazione pur essendo la più grande del raggruppamento e penalizzata per le condizioni meteo presenti, ad un ottimo piazzamento nel raggruppamento A, ovvero il quinto posto in classe crociera.

«L’imbarcazione Axa Paolissima il GS-56 di Gialuca Poli e Paola Poggi ha davvero fatto il massimo e a mio avviso il risultato raggiunto è più che soddisfacente, pensando al fatto che la nostra imbarcazione predilige regate un po' più lunghe e condizioni meteo più impegnative - commenta Luca Vitale a bordo di Axa Paolisssima - il campionato è stato quasi un campionato di rilievo internazionale considerato le imbarcazioni e i partecipanti iscritti, un campionato che probabilmente non è un record come partecipanti, ma la qualità e le barche iscritte hanno dominato quasi tutti i campi di regata nel mediterraneo in questa prima parte dell’anno; Faccio i miei complimenti - continua Luca Vitale- agli armatori Gianluca Poli e Paola Poggi, ad Axa e ai membri dell’equipaggio che sono oltre a me e al Co armatore Poli Gianluca, Pardini Alberto, Pardini Roberto, Cau Patrizio, Giovannini Franco, Del Giudice Renzo, Faccini Alberto, Mangia Giuseppe, Belli Ovidio, Maffini Roberto che hanno dato davvero tutto per raggiungere questo importante risultato a livelli nazionale».

Giovedi 6 Luglio Axa Paolissima si presenterà alla linea di partenza della prestigiosa regata Viareggio Bastia Viareggio di cui detiene il titolo 2022.